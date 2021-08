Die Auserwählten

Ende der 1970er-Jahre: Begeistert tritt die 29-jährige Petra Grust ihre Stelle als Biologielehrerin an der Odenwaldschule an. Es ist die legendäre Vorzeige-Einrichtung der Reformpädagogik in der Bundesrepublik. Doch der Internatsalltag ist irritierend. Schüler und Lehrer beiderlei Geschlechts benutzen dieselben Duschen, junge Schüler trinken und rauchen ungehindert. Ein Kollege hat sogar ein Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin. Die engagierte Lehrerin wird allmählich misstrauisch.

Bild: WDR/Katrin Denkewitz