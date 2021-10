Für Hanne kommt es schon am ersten Tag ihres Ruhestandes faustdick: Bei einer Routineuntersuchung werden Auffälligkeiten in ihrem Blutbild gefunden, die auf Leukämie hinweisen könnten. Ein aufwühlendes Wochenende lang muss die ansonsten so aktive und immer organisierte frühere Vorstandssekretärin auf die Ergebnisse warten. Zwischen panischer Angst vor dem Tod und ungeahnter Lebenslust macht sie dabei alles anders, als sie es sonst tun würde.

Mehr anzeigen