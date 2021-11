Heiratsschwindler küsst man nicht

Einer für alle - und alle gegen einen: Mit List, Witz und heftigen Emotionen will sich ein charakterlich völlig unterschiedliches Damentrio das zurückholen, was ihm gehört: den verletzten Stolz, die geraubte Würde und jede Menge bares Geld. Der amüsante Rachefeldzug um betrogene Betrügerinnen auf der Jagd nach einem aalglatten Verführer bietet mit Katrin Sass, Petra Kleinert und Jasmin Schwiers drei starke Frauen in den Hauptrollen auf. Kein Wunder, dass sich Jan Sosniok als Gauner-Galan an so viel geballter Weiblichkeit irgendwann die Finger verbrennt.

