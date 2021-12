Hubert und Staller - Eine schöne Bescherung

Kurz vor Heiligabend noch eine gute Tat vollbringen, das ist eine Aufgabe für Hubert und Staller! Sie besuchen Rentnerin Hannelore Eissner, die seit einem Jahr ihre Rundfunkgebühren nicht gezahlt hat. Damit die 85-Jährige keinen Ärger mit den Behörden bekommt, hat das Revier für die Seniorin den fehlenden Betrag gesammelt. Allerdings kann sich die Seniorin über die Spende der Polizei nicht mehr freuen - sie sitzt mumifiziert in ihrem Sessel, und das schon seit geraumer Zeit. Überraschend stellt sich heraus, dass Frau Eissner an einem Genickbruch verstorben ist. Wer also hat sie in den Sessel gesetzt?

Mehr anzeigen