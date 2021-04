Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt

Unter dem verheißungsvollen Namen "Magical Mystery" will das Berliner Techno-Label BummBumm Records auf Rave-Tournee gehen. Karl Schmidt war einmal selbst ein aufstrebender Künstler der Szene, bis er sich nach einem Nervenzusammenbruch vor fünf Jahren zurückzog. Seither lebt er in einer betreuten Entzugs-WG in Hamburg. Nun wird er als Fahrer und Aufpasser für die feierfreudigen DJs und ihre Produzenten ein Teil von "Magical Mystery" und versucht so wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Bild: WDR