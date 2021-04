Offenes Geheimnis

Laura (Penélope Cruz) kehrt mit ihren beiden Kindern für die Hochzeit ihrer Schwester Ana (Inma Cuesta) in ihr kastilisches Heimatdorf zurück. Dass ihr Ehemann Alejandro (Ricardo Darín) wegen dringender Geschäfte in Buenos Aires bleiben musste, ist der einzige Wermutstropfen bei der ausgelassenen Feier ihrer Großfamilie. Als in der Nacht plötzlich ihre 16-jährige Tochter Irene (Carla Campra) verschwindet, beginnt für Laura ein Albtraum. Die Kidnapper lassen unmissverständlich wissen: Wenn die Polizei eingeschaltet wird, bedeutet das für die Geisel den Tod.

Bild: WDR