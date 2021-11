Vicky Cristina Barcelona

Auf der Suche nach Inspiration und Abenteuer reisen die beiden Freundinnen Vicky und Cristina gemeinsam nach Barcelona. Am Rande einer Kunstausstellung lernen sie den angesagten Maler Juan Antonio kennen, der ungeahnte Leidenschaften in ihnen entfacht. Eine komplizierte Dreiecksbeziehung bahnt sich an, doch nun drängt auch noch die labile Exfrau Maria Elena mit Macht zurück in Juan Antonios Leben. Neurotisch und erotisch: In dieser federlichten Sommerkomödie zieht Altmeister Woody Allen alle Register seines Könnens.

