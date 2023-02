Fernsehfilm Deutschland 2022 +++ Über ihre Uni-Clique lernen sich die 27-jährige Anna und der ein Jahr ältere Jonas kennen. Die erste Anziehung führt zu einem unspektakulären One-Night-Stand, der wie der Beginn einer leichten Sommeraffäre scheint. Die Begegnungen der beiden sind aber auch von viel Reibung und Provokation geprägt. Dann passiert etwas, das das Leben der beiden vollkommen verändert: Nach einer Party mit viel Alkohol wird Anna von Jonas vergewaltigt, sagt sie. Anna ist traumatisiert, erinnert sich an ihr "Nein". Jonas dagegen erinnert sich an einvernehmlichen Sex. +++ Mit Emma Drogunova, Lamin Leroy Gibba, Gustav Schmidt, Shari Asha Crosson, Katja Hutko | Regie: Julia C. Kaiser +++ Für Betroffene, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld gibt es zahlreiche Hilfsangebote, etwa das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" www.hilfetelefon.de oder der Verein "Weißer Ring" www.weisser-ring.de | Infos dazu finden Sie auch unter www.DasErste.de/filmmittwoch +++

