Ist absolute Ehrlichkeit in Beziehungen ein MUSS?

Für die meisten von uns bilden Vertrauen und Ehrlichkeit die Grundlage einer funktionierenden Beziehung, egal ob romantisch oder freundschaftlich. Aber ist es nicht auch in Ordnung, Geheimnisse voreinander zu haben- gerade, wenn die Wahrheit verletzend ist? Und wie sieht es mit Notlügen im Alltag aus? Die Hosts Tasha Kimberly, Hadnet Tesfai und Thelma Buabeng diskutieren mit ihren Gästinnen Roaya Soraya und Huda Al-Jundi über: Lügen in Beziehungen: OK oder No-Go?

Bild: SWR