Jeder vierte Mensch ist überzeugt, dass es die Spannung in der Kennenlernphase erhöht, wenn man beim ersten Date nicht direkt gemeinsam im Bett landet. In dieser Folge besprechen wir, wie die Five Souls Gäst:innen und Hosts das sehen und ob es sich nicht im Gegenteil vielleicht sogar lohnt, erst mal zu testen, wie man sexuell zusammenpasst, bevor es ernster wird.

Mehr anzeigen