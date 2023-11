Riccarda (24) hat Adipositas und will eine Abnehmspritze ausprobieren. Die ist in Deutschland angekommen und erlebt einen riesigen Hype. Die Spritze wird als das Wundermittel gegen die Kilos angepriesen: Hollywood-Stars wie Kim Kardashian oder Elon Musk haben ordentlich die Werbetrommel gerührt. Sie ist zwar umstritten, für Riccarda ist sie aber eine große Chance. Sie will ihr starkes Übergewicht reduzieren und gesünder leben. Riccarda ist eine der Ersten in Deutschland, die das Medikament bekommt; Frau tv begleitet sie sechs Wochen lang: Wird sie damit wirklich gesund abnehmen?

