Familie ist...? Immer öfter anders!

Damals Vater-Mutter-Kind kann Familie heute viel mehr sein. Reporterin Clare Devlin besucht Familien, die sich vom klassischen Rollenbild verabschiedet haben. Sie lässt sich in die Welt einer Patchwork- und einer Co-Parenting-Familie mitnehmen und will wissen: Welche Vorteile, Herausforderungen, Hoffnungen und Ängste gibt es? Wie erklärt eine Tochter, dass sie zwei Mütter und zwei Väter hat? Was macht eine Patchwork-Mama, die von den Kindern ihres Partners nicht akzeptiert wird? Was tut ein Patchwork-Vater gegen die Eifersucht seiner Kinder, weil er mit fremden Kindern viel mehr Zeit verbringt?

Bild: WDR