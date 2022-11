Vor allem Frauen sind von Altersarmut betroffen. Im Schnitt haben sie fast 60 Prozent weniger Rente als Männer. In diesen Zeiten, in denen u.a. die Nebenkosten rasant steigen, fatal. Viele wissen nicht mehr weiter. Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe e. V. unterstützt schon lange bedürftige Rentner:innen. Und übernimmt Nebenkosten vollständig oder anteilig, wenn die Rente nicht reicht. All das wird mit Spenden finanziert.

