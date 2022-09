Mann ist…? Verliebt

Wenn Mann verliebt ist, was passiert dann? Zeigt er heutzutage seine Gefühle oder nicht? Immer noch oft heißt es: Männer und Gefühle zeigen - schwieriges Thema. Als Single wollte Raphael (34) unbedingt eine Partnerin finden. Dann verliebte er sich in seine Chefin. Morten (31) und seine Freunde verbinden mit Liebe die Foto-Jagd auf schicke Autos am Kurfürstendamm. Andreas (65) musste nach schweren Schicksalsschlägen wieder lernen, sich selbst zu lieben.

