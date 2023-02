Aus der Ukraine nach Deutschland: Seit einem Jahr haben viele Mütter ihr altes Leben nicht mehr: Freundinnen, Nachbarn und den Ehemann mussten sie in der Ukraine zurücklassen. Während die deutsche Kinder über die Schule direkt Anknüpfungspunkte und Kontaktmöglichkeiten haben, fällt es den Müttern oft schwerer, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden. Wie geht es ihnen - mit den Gedanken in der Ukraine und einem neuen Alltag in Deutschland?

