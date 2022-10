Freitagnacht Jews mit Daniel Donskoy: Daniel Donskoy in Istanbul (S02/E04) | Video der Sendung vom 22.10.2022 01:30 Uhr (22.10.2022)

Wie lebt es sich als Jüdin oder Jude in einem mehrheitlich muslimischen Land? Das findet Daniel Donskoy mit seiner Show "Freitagnacht Jews" in Istanbul heraus. Zusammen mit seinen Gästen lotet er Fragen nach Identität, Sichtbarkeit und Freiheit aus. Der Wunsch nach Veränderung schwingt immer mit. Vor dem Schabbat-Dinner - mit misslungenen Köfte - tourt Donskoy rasant durch die Metropole: Er probiert sich im Öl-Ringkampf und macht einen Besuch im Tattoo-Studio, der überraschend endet. Der Schauspieler und Musiker bekommt dort ein ganz besonderes Andenken an "Freitagnacht Jews".

