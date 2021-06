Talk zum Schabbat mit Rapper Ben Salomo (S01/E08)

Ben Salomo, der eigentlich Jonathan Kalmanovich heißt, spricht mit Daniel über seine Erfahrungen als Jude in Deutschland. Sein Mittel zur Reflexion: Deutsch-Rap. Nach seinem Umzug von Israel nach Berlin wurde Ben früh damit konfrontiert, als Jude "anders" zu sein. Bei Freitagnacht Jews sagt er: "Ich bin kein Deutscher mit Migrationshintergrund. Ich bin ein Israeli mit Integrationshintergrund." Als Musiker bekannt wurde er vor allem durch sein Youtube-Format "Rap am Mittwoch". Hier verarbeitete er die Erfahrungen, die er als "Nicht-Bio-Deutscher" auf den Berliner Straßen gesammelt hatte. Immer wieder wurde "Rap am Mittwoch" als "Juden-Veranstaltung" angegriffen - und irgendwann zog sich Ben zurück. Mit Daniel spricht er über seinen Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und Muslimfeindlichkeit.

Bild: WDR / Christian Pries