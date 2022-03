Die entscheidenden 1,27 Sekunden | Julia und ihr Traum von Olympia

Schwimmerin Julia Mrozinski (21) gibt alles für ihren Traum - jahrelanges Training an der Eliteschule, die erste Goldmedaille mit 15. Nun steht sie vor dem bisher wichtigsten Jahr ihres Lebens: die Hoffnung auf die Olympischen Spiele und ein Neustart in den USA. Familie und Freunde unterstützen Julia auf ihrem Weg an die Weltspitze. Doch nicht nur eine Corona-Infektion wirft Julia weit zurück, auch ihre Psyche spielt gegen sie. Kann sie ihre Zweifel hinter sich lassen?

