"Springen wirst du nie wieder" | Maryse und ihr Kampf zurück

Weitspringerin Maryse Luzolo (26) ist auf dem Weg an die Weltspitze, als ein Unfall ihre Karriere vorerst beendet. Die Rückkehr in den Spitzensport: ungewiss. Doch dann kämpft sich die Frankfurterin zurück. Nun ist Maryse auf der Jagd. Auf der Jagd nach der Norm - einer Weite, die sie springen muss, um bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen zu dürfen.

