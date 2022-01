Asche zu Asche (2/3)

Immer mehr Deutsche ziehen die Einäscherung einer klassischen Sargbestattung vor. Ein Blick hinter die Kulissen des Krematoriums in Waltrop. Inhaber Sascha Müller und sein Team sind perfekt eingespielt: Von der Leichenbeschauung über die Einäscherung bis zur Aufbewahrung der Asche - jeder Handgriff sitzt. Und doch ist jeder Tag in diesem Beruf einzigartig. Auch Mircos Oma Rosi soll eingeäschert werden. Für Bestatter Valentin stehen nach der Kremierung noch die Vorbereitungen für die Trauerfeier an.

