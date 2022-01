Auf Spurensuche mit Valentin (3/3)

Bestatter und Tatortreiniger Valentin Schmersal wird täglich mit dem Tod konfrontiert. Die Zahl der möglichen Todesursachen ist dabei nahezu unendlich. Valentin und sein Team untersuchen ungewöhnliche und teilweise unglaubliche Todesfälle aus NRW. Wie konnte es dazu kommen und woran kann man erkennen, was schließlich zum Tod geführt hat? Und was geht in den Bestattern in solchen besonderen Fällen vor? Dabei wird immer wieder deutlich, dass die Tätigkeit häufig über die des Bestatters hinausgeht.

