Sträter auf E-Scooter & Hannes Jaenicke fährt Verbrenner: Was ist gute Mobilität?

Hannes Jaenicke an einer wunderschönen Ladesäule in Griechenland, Dr. Insa Thiele-Eich mit einer Sufragette auf dem E-Scooter und Torsten Sträter auf dem Fahrrad. Eins davon können wir uns nicht vorstellen. Aber Gastgeber Pierre M. Krause wird in dieser guten Unterhaltung über E-Mobilität einige überraschende Details von seinen Gästen erfahren. Er-FAHREN, versteht ihr? Viel Spaß und bitte Anschnallen für die erste Folge "Gute Unterhaltung" mit Pierre M. Krause!

