Tim Mälzers Guilty Pleasure & Jeannine Michaelsen Einlauf-Erfahrungen

Wenn Tim Mälzer die deutsche Spargel-Ehre verteidigen muss, Jeannine Michaelsen ihr verkohltes 300-Grad-Steak beichtet und Verbraucherschützerin Dr. Britta Schautz der Lebensmittelindustrie unfaires Tabu-Spielen mit dem Verbraucher vorwirft, ist klar: In Pierre M. Krauses clever abgeschmeckter Gesprächsrunde kochen die Emotionen hoch. Klar, denn es geht ums Essen! Wie erkenne ich gute Produkte? Macht Fasten Spaß? Und wer bitte schält eine Banane von oben? Außerdem wird Pierre wieder in eine Challenge geschickt: Kann er vier fremde Menschen an ihrem Einkauf erkennen?

