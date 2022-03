Mäusealarm und Unterricht für Junghunde (S01/E02)

Es ist viel los in der Kleintierstation: Dutzende ausgesetzte Mäuse haben ihren Weg ins Tierheim Koblenz gefunden und müssen versorgt werden. Außerdem gilt es, die vielen jungen Hunde aus Rumänien mit Leine und Co. vertraut zu machen. Schlägt das Training an? Und ein weiterer Tierheimzugang hält die Tierheimleiterin auf Trab: Ein Hund wurde mit einer besorgniserregenden Halsverrenkung abgegeben. Was steckt dahinter?

