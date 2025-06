Gutes Sushi hat nichts mit dem schnellen Snack aus dem Supermarkt zu tun, sondern ist schon so etwas wie eine kulinarische Kunstform. Sushimeister Stephan Shao aus Stuttgart hat sie in Japan gelernt. Über zehn Jahre dauert die Ausbildung bis man Sushi in Vollendung machen kann. Dennoch ist, mit einigen Tipps und genauen Beobachten, gutes Sushi auch zu Hause möglich. Stephan Shao zeigt zum Bespiel, wie man den perfekten Sushireis macht oder verrät welches Nori für den Hausgebrauch geeignet ist. Vor allem zeigt er ganz genau wie die Klassiker Nigiri und Maki gemacht werden und warum es dabei auf sorgfältig vorbereitete Zutaten und die richtige Technik ankommt. Auch die so beliebten California Rolls als leckere vegetarische Variante mit japanischem Omelette, Gurke und Tofu oder als Geschmacksmonster mit Garnelen, Avocado, flambierten Lachs, Algen und Fischeiern bekommen ihren Auftritt.

