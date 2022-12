Hadir kam vor sechs Jahren mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus dem Irak nach Deutschland. Sie lebte erst in Flüchtlingsunterkünften und dann im Kölner Brennpunkt-Viertel Meschenich. Doch sie haben es raus geschafft. Neben der Ausbildung in einer Arztpraxis fängt sie an, in einem Café zu jobben. Eine optimistische 20-Jährige, die davon träumt, komplett unabhängig zu sein.

