Das ungleiche Duo und die Notärztin (3/3)

Das Praxisduo Dr. Steinbeißer und Sascha Haschemi pflegen in Velbert ein besonders vertrauensvolles zu ihren Patient:innen, aber auch zueinander. In ihrer Praxis setzen sie auf hochmoderne und zeitgemäße Technik. Michaela George ist aus ihrer Hausarztpraxis in Netphen unterwegs in ein Seniorenheim. Dort kümmert sie sich um die Patient:innen, die körperlich nicht im Stande sind, in ihre Praxis zu kommen. Doch unterwegs wird sie von ihrem Ehemann abgefangen. Er ist Notfallsanitäter und begleitet sie bei ihren Notarzteinsätzen. Ihr Einsatz führt sie heute in eine Zahnarztpraxis.

