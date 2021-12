Die Kinderärztin und der Hausarzt im Spezial-Einsatz (2/3)

Dr. Karella Easwaran lebt und arbeitet in Köln. Wenn ihre Patienten:innen die Praxis betreten, ist die Kinderärztin die Ruhe in Person. Sie schenkt den Kindern ihre volle Aufmerksamkeit und vergisst dabei die Eltern nicht, die sich häufig durch die Krankheit ihrer Kinder in einer Ausnahmesituation befinden. Sebastian Alsleben ist nach seiner Sprechstunde ehrenamtlich mit dem MediMobil unterwegs. Er verlässt die Komfortzone seines Stadtteils und fährt in einem umgebauten Rettungsfahrzeug zu Brennpunkten und Trefforten für hilfsbedürftige Menschen und bietet ihnen kostenlose medizinische Versorgung an.

