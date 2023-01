Hausärzte mit Herz – Der Arztsohn und die Landärztin

In dieser neuen Service-Soap begleitet der WDR fünf Hausärzte im Westen. Ob in der Großstadt Köln oder im ländlichen Netphen – unsere Reporter erleben echte Helden des Alltags. Zwischen Zeitdruck, Notfällen und bewegenden Schicksalen meistern diese Ärzt:innen ihren Job mit viel Leidenschaft und Verständnis für ihre Patient:innen und gewähren Einblick in ihr Privatleben.

Mehr anzeigen