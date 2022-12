Das Jahr 2022 in NRW: Corona-Chaos, lautstarke Proteste von Impfgegnern, Pool-Tests und langes Warten auf die Ergebnisse. Alles wie gehabt. Doch dann brach der Krieg aus in der Ukraine - mitten in Europa. Der Film von Lothar Schröder blickt zurück auf das Jahr, das nun zu Ende geht - auf all das, was NRW 2022 bewegt hat: Rekorde, spektakuläre Ereignisse und oft auch Skuriles.

