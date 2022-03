Bhagwan in Köln: Eine Stadt wird rot

Mitten in Köln: In den 1980er Jahre färbt sich das Belgische Viertel plötzlich rot, überall erscheinen rötlich gekleidete junge Menschen. Diese Sannyasin folgen Baghwan, dem Guru eines Ashrams im indischen Poona. Sinnsuchende aus aller Welt werden hier fündig. In ganz Europa entstehen Kommunen, eine der größten in Köln: Bald gehören ihnen coole Discotheken, Restaurants, Häuser, Geschäfte, Yoga- und Meditationszentren und andere Unternehmen. Sannyasin sind aber nicht immer nur beliebt in ihrer Nachbarschaft.

