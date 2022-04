Das Herz von Münster: Der Aasee

Der Aasee ist die große Liebe der Münsteraner:innen. Mitten in der Stadt liegt er, wie ein Herz im Körper. Und hier pulsiert das Leben. Geplant war der Aasee als gigantisches Regenrückhaltebecken. Der kleine Bach Aa, der immer wieder über die Ufer trat und die Innenstadt überschwemmte, wurde in den 1920er und 1930er Jahren ausgebaggert und aufgestaut. 1934 dann, hatte Münster einen See.

