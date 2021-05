Das Zugunglück von Radevormwald: Leben mit der Katastrophe

Der 27. Mai 1971 war ein regnerischer Tag. In der Kleinstadt Radevormwald scheint die Welt noch in Ordnung. Doch an diesem Tag sterben bei einem Zugunglück 46 Menschen, darunter 41 Schulkinder. Seitdem ist Radevormwald verbunden mit einer der schwersten Eisenbahnkatastrophen Deutschlands. Die berührende Dokumentation zeichnet das Unglück nach und zeigt, wie stark das Geschehen das Leben in der Stadt bis heute prägt. [Zweite Fassung vom 26. Mai 2021: Die Sendung wurde redaktionell überarbeitet. Ein sachlicher Fehler im Text musste korrigiert werden.]

Bild: WDR/2Pilots Filmproduction GmbH