Ein neues Leben: Unser Land in den 50ern (1/4)

Am 23. August 1946 wurde aus Rheinland und Westfalen das Land Nordrhein/Westfalen - damals noch mit Schrägstrich. Ein halbes Jahr später kam Lippe dazu. Der WDR blickt in der ersten Folge seiner vierteiligen Reihe auf die Jahre, in dem die Menschen in NRW vor allem damit beschäftigt waren, ein neues Leben aufzubauen. Millionen Menschen lebten in zerbombten Häusern, hunderttausende Flüchtlinge brauchten ein Dach über dem Kopf. Der Schwarzmarkt blühte, doch hier kostete das Lebensnotwendige ein Vermögen. Währenddessen wurde der Motor der Wirtschaft wieder angeworfen. Kathrin Schwiering hat Menschen getroffen, die vom Leben dieser Zeit erzählen.

Bild: WDR/Digit