Entführt im Münsterland

Im Herbst 1976 wurde in Münster der Springreiter Hendrik Snoek entführt. Der Sohn einer vermögenden Familie wurde in einem Schacht unter einer Brücke bei Herborn versteckt. Mit einer Kette um den Hals war er 50 Tage lang eingesperrt. Die Täter erpressten ein Lösegeld von fünf Millionen Mark. Snoek kam frei. Es war nicht der einzige Entführungsfall in dieser Zeit. Viele Kriminell versetzten die Menschen mit Lösegelderpressungen in Angst.

Mehr anzeigen