Die WDR Dokumentation „Geheimnis Aachener Dom“ erzählt die spannende Geschichte der Kathedrale, die als eines der ersten zwölf Baudenkmäler weltweit, UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Der Film zeigt, welche Schätze in den vergangenen Jahrhunderten in die Kathedrale nach Aachen kamen, wie sie in Krisen- und Kriegszeiten in Sicherheit gebracht wurden, und welche Odyssee der Domschatz am Ende des Zweiten Weltkriegs überstehen musste. Er ist eine spannende Entdeckungsreise durch die Geschichte des Aachener Doms und führt auch an Orte im Bauwerk, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

