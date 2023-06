Was die einen als "Hundehütte" bespöttelten war für die anderen Ausdruck einer neuen demokratischen Offenheit: Der Kanzlerbungalow in Bonn. Ein Bau, der aufgrund seiner Bescheidenheit von Anfang an die Gemüter spaltete. Ein "Unikum" sei er gewesen. "Einzigartig" sagte Egon Bahr über den schlichten Bungalow, der verborgen zwischen Bäumen im Bonner Regierungsviertel steht. Ein Ort, wo sich die Kanzler von Ludwig Erhardt bis Helmut Kohl zu vertraulichen Gesprächen trafen, abseits von den Augen der Öffentlichkeit.

