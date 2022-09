"Heimatabend Essen" bringt den Zuschauer an Orte, die für Essen von 1940 an eine bedeutende Rolle gespielt haben. "Also mich kriegt keiner hier weg. Also wenn, dann musst du mich schon mit dem Sarg hier wegfahren." Wer so etwas sagt, muss es ernst meinen mit seiner Heimatstadt. Willy Goeken, ehemaliger Kiosk-Besitzer, liebt Essen. Für viele ist es die heimliche Hauptstadt des Ruhrgebiets.

Mehr anzeigen