Allein im Ruhrgebiet liegen einige Tausend Stollen- und Schachtlöcher, die in die Tiefe führen. Außerdem gibt es stillgelegte Bergwerke und Eisenbahntunnel, U-Bahnen und Pipelines. Die Wege dahin sind teils geheim, teils verschlossen, andere lebensgefährlich. Das Filmteam begleitet sauerländische Höhlenforscher in Höhlen, die sonst niemand betreten darf. Ab ins dunkle Nass eines ehemaligen Erzbergwerks bei Porta Westfalica oder in die "Blaue Lagune – einem glasklaren Grundwassersee, der die riesigen Abbaukammern eines stillgelegten Bergwerks unter Tage gefüllt hat. Und der heute wie eine fantastische Filmkulisse wirkt.

