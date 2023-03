Nordrhein-Westfalen ist Bahn-Land - mit wichtigen Drehkreuzen für ganz Europa. Vor mehr als 180 Jahren begann die Erschließung des Westens, über Flüsse und Kanäle, Berge und Täler. Und die Herausforderungen wachsen heute noch. Den Anfang machte ThyssenKrupp in Duisburg, es ist die größte Werksbahnanlage Deutschlands. Nach dem glorreichen Anfang verlor die Bahn in den Jahren an Glanz. Seit den 1980er Jahren wandert der Güterverkehr mehr und mehr auf die Straße. Die Lastwagen sind flexibler und schneller als die Bahn. Allerdings floss auch drei Mal so viel Geld in den Ausbau des Straßennetzes.

