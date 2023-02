Energieland Nordrhein-Westfalen. Mehr als ein Viertel des Stroms in Deutschland wird in NRW erzeugt. Doch wie fing das alles an? Schon die Wartung der bestehenden Kraftwerke und Leitungen ist ein enormer Aufwand. Alles begann in Elberfeld. Ende der 1880er Jahre eine erfolgreiche Industriestadt mit einem eigenen Elektrizitätswerk, ist Elberfeld heute ein Stadtteil Wuppertals. Und in den dortigen Stadtwerken kümmert sich Andreas Mayer um Alternativen der Energiegewinnung - und um den Betrieb CO2-freier Busse.

