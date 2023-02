Wie sah Deutschland um 1900 aus? Wie lebte man damals? Vieles, was heute selbstverständlich ist, hat seine Wurzeln in der Zeit vor hundert Jahren. Die Welt vor gut hundert Jahren geriet immer mehr in Bewegung: Die Wuppertaler Schwebebahn galt als eine Art Weltwunder. Sie war die geniale Erfindung eines umtriebigen Ingenieurs und Unternehmers aus Köln. Auch sein Geschäftspartner war innovativ: entwickelte den Otto-Motor, mit dem der Siegeszug des Autos begann.

