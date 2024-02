In einer virtuellen "Minecraft"-Zeitreise gibt Youtuber Frag Nart Einblick in "sein Ägypten", Assassins Creed und das Tal der Könige. In der virtuellen Version kennt Frag Nart jeden Stein im Tal der Könige. Denn seine Youtube-Karriere startete mit "Assassins Creed"-Videos in Ägypten. Dank "Minecraft" kann Moderatorin Kiara mit ihm ins virtuelle und doch antike Ägypten reisen und ihm exklusiv persönliche Fragen stellen. Und wie nah am Original sind Spiele bei historischen Darstellungen eigentlich? Die beiden wagen den Vergleich! Erstmalig präsentiert der WDR in der ARD-Mediathek den gesamten "Heimwehpixel"-Livestream.

