Wer in den 2000ern mit Videospielen groß geworden ist, kennt auch Daniel "Budi" Budiman. Wir reisen mit ihm zurück ins Game One Studio! Mit Gaming-Veteran Budi reisen wir zurück an die drei prägendsten Orte seiner Karriere: Ins "GIGA GAMES"-Studio, zu Game One und in die Studios der RocketBeans. Moderatorin Kiara spricht mit ihm aber auch darüber, wie ihn seine Schulzeit geprägt hat und warum sein größtes Ziel nicht unbedingt etwas mit Maus und Controller zu tun hat.

