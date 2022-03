Hirschhausens Quiz des Menschen

Eckart von Hirschhausen begrüßt u.a. Bülent Ceylan, Michael Patrick Kelly und DER Shooting-Star am deutschen Comedy-Himmel, Carl Josef. Letzterer bekommt ein "Quiz im Quiz" und fragt bei den Promis Inklusionswissen ab. Knapp 35 Millionen Haustiere leben in Deutschlands Haushalten. Was macht den Hund als besten Freund des Menschen so besonders? Adrenalin: Was passiert im Körper und wer von den prominenten Gästen stellt sich dem Kick? "Oddly satisfying" ("seltsam befriedigende") Videos sind der neue Online Trend. Was steckt hinter dem Netz-Phänomen? Und: Wie funktioniert eigentlich unser Lymphsystem?

