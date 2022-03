Hilfe für Angsthunde und Grenzen für Leinenpöbler (S05/E02)

Straßenverkehr, Geräusche, fremde Menschen - Spaziergänge mit einem Angsthund sind oft eine Herausforderung. Ähnlich unentspannt: Gassi gehen mit einem Leinenpöbler. Die junge Hündin Shiva ist extrem schreckhaft, entspanntes Spazierengehen ist unmöglich. Und Schäferhundrüde Gaucho springt bei Hundebegegnungen so fest in die Leine, dass er selbst Hundecoach Andreas Ohligschläger kurzfristig an seine Grenzen bringt.

