Hunde verstehen! Spike, der Leinenpöbler & Mary, will nicht allein bleiben!

Im Rhein-Sieg-Kreis, in Eitorf hofft eine junge Familie auf die Hilfe des Hundecoaches Andreas Ohligschläger. Zuhause zeigt sich der Schweizer Sennenhund Rüde Spike von seiner besten Seite: als braver Familienhund und toller Kinderkumpel! Doch draußen an der Leine gebärdet er sich wild und aggressiv. Sobald andere Hunde in die Nähe kommen rastet er völlig aus und ist dann kaum noch zu halten.

