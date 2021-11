Der zweite Corona-Winter: Wer hält das noch aus?

Die Neuinfektionen steigen täglich - es droht die Überlastung der Intensivstationen. Was spricht für, was gegen eine Impfpflicht? Warum scheint Deutschland europaweit bei der Bekämpfung der Infektion hinterherzuhinken? Und warum hat die Politik die letzten Monate nicht genutzt, das Land auf die vierte Welle vorzubereiten? Bettina Böttinger spricht mit Betroffenen, Politiker:innen und Expert:innen in der "Alten Schlossfabrik" in Solingen über Sinn und Unsinn der aktuellen Corona-Politik.

