Kurz vor Ostern - mitten in der Pandemie: Die Kirche könnte geistigen Beistand leisten für Millionen erschöpfte Christen im Lockdown. Doch stattdessen: Austrittswelle und harsche Kritik an verkrusteten Strukturen. Viele fragen sich: Ist die Kirche noch zu retten? Bettina Böttinger diskutiert das Thema mit Gästen live in Herne.

Bild: WDR/dpa