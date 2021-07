Verzicht, Vernunft, Vergnügen: Wie wird der Sommerurlaub 2021?

Die Buchungszahlen steigen und die Menschen haben große Lust zu verreisen. Doch wie kann der Sommerurlaub in diesem Jahr aussehen? Wie kann man unbeschwert aber doch sicher in die schönsten Wochen des Jahres starten? Zahlreiche Urlaubsregionen sind nicht mehr als Corona-Risiko-Gebiete ausgewiesen. Ab Juli sollen von Deutschland aus wieder 217 Orte in 38 Ländern angeflogen werden. Das sind fast so viele Ziele wie vor der Pandemie im Jahr 2019. Doch was ist, wenn die Infektionszahlen wieder steigen?

Bild: ddp images/Sven Simon